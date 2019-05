Programajánló

Több mint huszonöt kiállító az idei Debrecziner Gourmet Fesztiválon

Több mint huszonöt kiállító, köztük éttermek, cukrászdák, kistermelők mutatkoznak be a 4. Debrecziner Gourmet Fesztiválon, amelyet július 14. és 16. között rendeznek meg a Nagyerdőben, a Békás-tó partján - hangzott el a gasztronómiai eseményt beharangozó csütörtöki debreceni sajtótájékoztatón.



Papp László, Debrecen polgármestere elmondta: a fesztivál iránt évről évre nagyobb az érdeklődés, már nemcsak a város lakosai keresik fel a rendezvényt, hanem a régióból és az ország más vidékeiről is egyre többen érkeznek Debrecenbe.



Hozzátette: céljuk, hogy a fesztivál idővel a régió legjelentősebb gasztronómiai eseménye legyen. A Debrecen Gasztronómiájáért Alapítvánnyal és a Debreceni Szakképzési Központtal közösen a város elindítja a Debrecziner Gourmet Akadémiát, amelynek kurzusain a fiatalok neves szakemberektől tanulhatják az igényes gasztronómia alapjait - mondta a polgármester.



Balogh Károly, a Debrecen Gasztronómiájáért Alapítvány kuratóriumi tagja arról beszélt, hogy a gasztronómia iránt érdeklődő fiatalok képzése kedvező fogadtatásra talált a szakma képviselőinek körében, ezt bizonyítja az is, hogy a fesztiválon bemutatkozó valamennyi étterem pénzzel is támogatja az akadémia elindítását.



Dudás Szilárd, a fesztivál szakmai vezetője kiemelte: az idei rendezvényen 14 hagyományos étterem és több street-food étterem ételeit kóstolhatják meg az érdeklődők, de cukrászdák, környékbeli kistermelők, valamint Szabadfi Szabolcs pék kovásszal készült kenyereinek kínálatából is válogathatnak majd a látogatók.



Az ételek mellett széles italkínálattal és koncertekkel várják a vendégeket. Idén is átadják majd a tavaly hagyományteremtő szándékkal elindított Debrecziner Gourmet-díjat, amelyet a közönség szavazata alapján legjobbnak ítélt étterem kap meg.