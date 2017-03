Ekkora trollkodásra még nem volt példa a médiában

Kamu Ryan Gosling vette át a díjat a filmfesztiválon - videó!

hirdetés

A Berlinale mellett az egyik legnagyobb filmes esemény Németországban a Goldene Kamera díj köré szerveződő gála, amelyet idén 51. alkalommal tartottak. Minden évben nagy nevek is jelen vannak a díjkiosztón, idén Colin Farrell, Nicole Kidman, Geraldine Chaplin és Jane Fonda is ott ült a nézőtéren.



Azonban hamar elképedtek, miután a műsorvezető felkonferálta Ryan Goslingot, hogy átvegyen egy díjat, ám a színpadon egy, Ryan Goslingra annyira nem is hasonlító férfi jelent meg, mondott 2 mondatot és elhagyta a helyiséget.



Volt, aki döbbenten ült, volt, aki kínjában már nevetni kezdett, a műsorvezető és a háttérben a műsorkészítők is rájöttek közben, hogy valami nagyon nem stimmel, de csak annyit mondattak vele: "ilyen egy élő adás".



A férfit valójában Ludwig Lehnernek hívják, Hamburgban szakács, az, hogy Ryan Goslingként léphetett fel egy ilyen gála színpadán, egy médiahacknek köszönhető.



A gálát egy Németországban jól ismert komikus duó, Joko Winterscheidt és Klaas Heufer-Umlauf trollkodta meg, előre kitervelten. Szándékosan kerestek egy Gosling-hasonmást, alapítottak hozzá egy kamuügynökséget, és felajánlották a szervezőknek, ha adnak valami díjat, megkapják "Ryan Goslingot".



A szervezők szerencsétlenségükre belementek, a szakács simán besétált a backstage-be, majd fel a színpadra, ahol megköszönte a díjat Jokónak és Klaasnak, majd hátat fordított a közönségnek és lelépett.