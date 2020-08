Állati rekorder

Több mint 145 millió forintos árat fizettek a világ legdrágább bárányáért

Rekordáron, 368 ezer fontért (145,9 millió forint) kelt el egy hat hónapos bárány egy skóciai árverésen - számolt be róla a The Guardian pénteki online kiadása.



A Double Diamond (dupla gyémánt) nevű juhot izgalmas licitharc után vette meg három tenyésztő, akik összeálltak, hogy megszerezzék az izmos testű, óarany szőrű állatot a csütörtökön a Glasgow melletti Lanarkban rendezett aukción.



Jeff Aiken, a három gazda egyike már hetekkel a licitálás előtt kinézte magának a "genetikailag tökéletes" Double Diamondot.



"Ugyanúgy, mint más állatok, például a lovak vagy a marhák között nagy ritkán felbukkan valami egészen különleges, ilyen volt ez a rendkívüli Texel juh. Mindenki akart belőle egy darabot" - mondta Aiken.



A kis holland Texel-szigetről származó fajta egyedeire nagy a kereslet, rendszeresen fizetnek értük több tízezer fontot, ám a csütörtöki licitharc különösen heves volt. Amikor elkezdődött, nemcsak a három gazda, hanem más tenyésztők is csoportokat alkottak, hogy megszerezzék a bárányt, melynek eladási ára világrekordot döntött: ennél drágábban juh még nem kelt el aukción.



A korábbi csúcsot 2009-ben állították fel, akkor több mint 230 ezer fontot fizettek egy birkáért. A legtöbb pénz, amit Aiken valaha bárányért adott, 105 ezer font volt, egy Sportsman Batman nevű kost vett meg rajta.