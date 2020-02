Terror

Késeléses támadás történt Londonban, a támadót lelőtték

Késeléses támadásban ketten megsérültek vasárnap délután London déli részén, a támadót a rendőrök lelőtték.



A Scotland Yard "terrorizmushoz kötődőnek" minősítette az incidenst, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a támadás körülményeit még vizsgálják. A rendőrség hivatalosan bejelentette azt is, hogy az elkövető a helyszínen meghalt.



Arról nincs hír, hogy a támadásnak lennének halálos áldozatai.



A Scotland Yard vasárnap délutáni közleménye szerint a támadó két embert késelt meg, mielőtt a helyszínre vonuló fegyveres rendőri egységek lelőtték.



A mentők a járókelők helyszíni beszámolói szerint is két sérültet kezelnek a helyszínen.



Szemtanúk a közösségi médiafelületeken arról is beszámoltak, hogy három lövést hallottak, miután a rendőrség megérkezett.



Vannak olyan - egyelőre meg nem megerősített - beszámolók is, hogy a támadó az öngyilkos robbantásos merényletekben használt szerkezethez hasonló mellényt viselt.



A támadás a Temzétől délre fekvő Streatham városrész forgalmas főutcáján, a Streatham High Roadon történt.



A környéket a rendőrség nem zárta le.



Legutóbb november végén történt késeléses terrortámadás Londonban. Annak a merényletnek az elkövetője, Usman Khan a London híd közelében két embert megölt, hármat megsebesített, mielőtt a rendőrök agyonlőtték.

Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o — Dan Smith (@DanSmithNews) February 2, 2020