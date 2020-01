Az ukrán légitársaság szerint a gép jó állapotban volt, a személyzete nem hibázhatott

"Ez volt az egyik legjobb repülőgépünk kiváló, megbízható személyzettel" - jelentette ki Jevhenyij Dihne, a MAU elnöke kijevi sajtótájékoztatóján.



Ihor Szosznovszkij repülési műveleti alelnök hozzátette: mivel a gép elérte a 2400 méter magasságot, minimális az esélye annak, hogy a személyzet hibát követhetett el. A gép személyzetét két pilóta, egy oktató és hat utaskísérő alkotta. Volodimir Japonenko parancsnok 11 600 óra repüléssel rendelkezett, szinte valamennyit Boeing típusú gépen repülte, Szerhij Homenko másodpilóta pedig 7600 repülési órával.



Olekszandr Safijev, a MAU műszaki igazgatója elmondta, hogy gépet 2016-ban gyártották, közvetlenül a Boeing üzeméből szerezték be, korábban sehol sem üzemeltették. Utoljára január 6-án esett át műszaki ellenőrzésen. A MAU nem kapott semmilyen jelzést a pilótáktól sem Teherán felé repülve, sem onnan a felszállás előtt arról, hogy műszaki meghibásodást észleltek volna.



A cég vezetése ugyanakkor ígértet tett arra, hogy tüzetes vizsgálatot indítanak, amelybe bevonják Ukrajna és Irán légiközlekedési hatóságait, a Boeing gyártóvállalatot, a légitársaság képviselőit, valamint az Ukrajnában működő, polgári repülőgépekkel kapcsolatos balesetek és események kivizsgálásával foglalkozó nemzeti irodát is.



Volodimir Zelenszkij elnök ezzel egy időben utasította az ukrán főügyészséget, hogy indítson büntetőeljárást a katasztrófa körülményeinek kivizsgálására. "Vizsgálóbizottságot kell létrehozni a rendészeti és a polgári repülésért felelős szakosodott szervezetek képviselőiből" - írta az ukrán államfő a Facebookon. Hangsúlyozta, hogy a katasztrófa minden lehetséges okát ki kell vizsgálni. Hozzátette: attól függetlenül, hogy mi okozta a katasztrófát, "ellenőrzik a teljes polgári flotta légi alkalmasságát".



Zelenszkij üzenetét követően nem sokkal az ukrán ügyészi hivatal közzétette, hogy vizsgálatot indított a közlekedésbiztonsági szabályok, illetve a légi jármű üzemeltetéséről szóló cikkely megsértése címén.



Közben IRIB iráni állami hírügynökségre hivatkozva az Ukrajinszka Pravda hírportál jelentette, hogy megtalálták a katasztrófa helyszínén a roncsok között a repülőgép mindkét feketedobozát.



A MAU - teljes nevén Ukrajna Nemzetközi Légitársasága - Ukrajna legnagyobb légi fuvarozó vállalata. Személy- és áruszállítással egyaránt foglalkozik belföldre és külföldre is, beleértve Európát, az Egyesült Államokat, a Közel-Keletet, a FÁK-államokat és Ázsiát. 1992-ben alapították eredetileg állami vállalatként, de 2011-ben teljesen privatizálták, azóta száz százalékban magánkézben, több magánvállalat tulajdonában van. A cégben jelentős, befolyásoló tulajdoni hányaddal rendelkezik Ihor Kolomojszkij ukrán oligarcha, aki a vállalat részvényeinek 25 százalékát birtokolja.

Ukraine Intl Airline Boeing 737-800 (UR-PSR, built 2016) crashed about 3 minutes after take-off from Tehran-Mehrabad AP (OIII). Ground witnesses observed a fire before the 737 went down in the west of the city. None of the 167 + 9 crew survived. https://t.co/fgZhR3cY8n pic.twitter.com/UEpZVRMxkN