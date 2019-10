Nukleáris veszély

Amerikai diplomaták utaztak az orosz fegyverkísérlet-baleset térségébe

Diplomáciai jegyzékben tiltakozik az orosz külügyminisztérium a moszkvai amerikai nagykövetségnél azzal kapcsolatban, hogy három amerikai diplomatát szállítottak le a vonatról Észak-Oroszországban - jelentette ki Jevgenyij Ivanov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak csütörtökön Moszkvában.



A hivatalos orosz tájékoztatás szerint augusztus 8-án egy tengeri platformon elvégzett fegyverkísérlet közben robbanás történt az északi Arhangelszk megyében, Szeverodvinszk várostól mintegy 40 kilométerre, Nyonoksza község közelében. A baleset után, amelyben hét ember életét vesztette, a régióban átmenetileg felszökött a gammasugárzás.



Sajtóértesülések szerint az amerikai diplomákat - a katonai attaséi hivatal munkatársait - hétfőn szállították le a vonatról Szeverodvinszk városban, amelynek felkeresése külföldi állampolgárok számára engedélyhez kötött. Az amerikai külügyminisztérium és moszkvai amerikai nagykövetség szerint az érintettek egyeztették hivatalos kiküldetésük útitervét az orosz védelmi minisztériummal.



Az orosz külügyminisztérium szerdán megerősítette az egyeztetés tényét, de rámutatott, hogy az amerikaiak utazásuk céljaként a Szeverodvinszktől 45 kilométernyire található Arhangelszket nevezték meg. A médiában megjelent információk szerint az érintetteket a Nyonoksza-Szeverodvinszk vonalon közlekedő vonatról szállították le.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtöki sajtótájékoztatóján ezt úgy pontosította, hogy a három amerikai orosz rendszámú bérelt autóval érkezett Szeverodvinszkbe, ahol a helyi érdekű vonatra felszállva egy településre utaztak, amelynek közelében egy katonai kísérleti telep "és más védelmi rendeltetésű objektumok találhatók".



"Amikor az amerikai tisztek odaérkeztek, megállította őket egy rendőrjárőr. Elmagyarázták nekik, hogy olyan övezetben tartózkodnak, amelynek a felkeresése szabályokhoz kötött. Mivel az ott tartózkodásra nem volt és nem is lehetett külön engedélyük, mert ilyet nem igényeltek, azt javasolták nekik, hogy ugyanazzal a vonattal forduljanak vissza. Így is tettek" - hangoztatta a történtekről Zaharova.



Hangsúlyozta, hogy "az amerikai katonákat nem tartóztatták fel".



"Amennyire tudom, Szeverodvinszkben gépkocsiba szálltak és elhajtottak Moszkva irányába" - mondta a szóvivő.



Zaharova szerint az amerikai katonadiplomaták rutinszerűen próbálkoznak azzal, hogy tiltott katonai területekre jussanak be. Mint mondta, az érintett diplomaták nevét a tárca egyelőre nem hozta nyilvánosságra.



Ivanov csütörtöki bejelentése szerint az amerikai diplomaták számára az incidens következményei valószínűleg ki fognak merülni a jegyzőkönyv felvételével. Mint mondta, ki fogják vizsgálni, hogyan juthattak erre a területre.



Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő kijelentette, hogy a diplomaták szabályokhoz kötött oroszországi utazásai felügyeletének ügye nem a Kreml, hanem az illetékes szolgálatok kompetenciájához tartozik.