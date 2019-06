Erőszak

Úzvölgyi katonatemető - hazudik a román diplomácia

2019.06.08 10:57 MTI

A Külügyi és Külgazdasági Intézet Románia-szakértője szerint a román diplomácia hazudik arról, hogy a román hatóságok bárkit is megbékélésre szólítottak volna fel az úzvölgyi katonatemetőben történt incidensek során.



Pászkán Zsolt hozzátette: az, hogy nem következett be az újabb "fekete március", csak annak a kétszáz magyarnak köszönhető, aki a románok provokálására, dobálására és gyalázkodására nem reagált ellenségesen.



A román hatóságok csaknem két hónapja tudják, hogy Dormánfalva önkormányzata törvénytelen, engedély nélküli építkezést végez az úzvölgyi sírkertben. Sőt néhány napja a Bákó megyei kormánymegbízott fel is szólította Dormánfalva önkormányzatát, hogy törölje azt a helyi rendeletet, amellyel közbirtokba vette az úzvölgyi temetőt, mivel az törvénytelen - emlékeztetett.



Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki és emlékművet állított az úzvölgyi első világháborús magyar sírkertben. Csütörtökön több ezer román megemlékező érkezett a temetőhöz, hogy részt vegyen az emlékmű felszentelésén. A helyi magyarok élőlánccal próbálták megakadályozni ezt, de a román résztvevők erőszakkal benyomultak a sírkertbe.