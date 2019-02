Katasztrófa

Már több mint 150 életet követelt a brazil gátszakadás

Félő, hogy az áldozatok száma még tovább fog növekedni, mert még 182 embert eltűntként tartanak számon. 2019.02.08 10:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Százötvenhétre emelkedett a brazíliai gátszakadás halálos áldozatainak száma - közölték helyi hatóságok helyi idő szerint csütörtökön.



A Vale SA bányavállalat egy zagytározójának gátja omlott le mintegy két héttel ezelőtt, és iszap öntötte el a környező területet a Minas Gerais állambeli Brumadinho közelében. Félő, hogy az áldozatok száma még tovább fog növekedni, mert még 182 embert eltűntként tartanak számon, és feltételezhetően ők is életüket vesztették a január 25-i katasztrófában. A katasztrófa oka egyelőre nem ismert. A bányavállalat közlése szerint mintegy 12 millió köbméter iszap ömlött ki a tározóból.



A tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy az eső ellenére továbbra is zajlanak a mentési munkálatok, 50 ember, illetve 16 kotrógép kutat túlélők után.



A bányavállalat híd építésébe kezdett, mivel számos épület mellett a régi átkelőt is elsodorta a gát átszakadásakor lezúduló iszap. A híd várhatóan három héten belül készül el. A helyiek mindaddig nem tudják elhagyni a területet, a segélyszállítmányokat pedig csak helikopterrel tudják eljuttatni az érintetteknek.



A brazil igazságügyi minisztérium összesen 11 milliárd reált (mintegy 830 milliárd forint) zárolt a Vale SA bányavállalat vagyonából a gátszakadás okozta károk megtérítésére. A pénzt az áldozatok kártalanítására és a környezeti károk enyhítésére tervezik felhasználni.



A helyi hatóságok január végén őrizetbe vették a Vale SA bányavállalat három alkalmazottját, valamint két külső mérnököt, akik legutóbb a gát stabilitását ellenőrizték. A hatóságok további hét gyanúsítottat keresnek.



Minas Gerais, valamint Sao Paolo állam ügyészsége gyilkosság gyanúja, okirat-hamisítás, valamint környezetkárosítás ügyében folytat vizsgálatot.