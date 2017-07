Terrorizmus

23 éves koszovói vezeti az Iszlám Állam női részlegét

Chamile Tahiri az egyik legradikálisabb női harcosként vált ismertté az Iszlám Állam köreiben, és több tucat Koszovóból, Macedóniából és Albániából származó albán nemzetiségű nőt toborzott a terrorszervezet számára. 2017.07.17 12:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Koszovóból 44 nő csatlakozott az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet iraki és szíriai harcaihoz, és közülük került ki a női kiképző központok vezetője, a 23 éves Chamile Tahiri is - számolt be a koszovói biztonsági tanulmányok központjának adatairól a pristinai sajtó hétfőn.



Az információk szerint Chamile Tahiri az egyik legradikálisabb női harcosként vált ismertté az Iszlám Állam köreiben, és több tucat Koszovóból, Macedóniából és Albániából származó albán nemzetiségű nőt toborzott a terrorszervezet számára.



A rendelkezésre álló adatok szerint Tahiri jobbkeze, Laura Huseini szintén Koszovóból származik, és amikor az Iszlám Államhoz csatlakozott, férjét és bátyját is megnyerte az ügynek.



Feltételezések szerint 2015 óta a koszovói nők 37 gyereket szültek a dzsihadistáknak. Az IÁ soraiban harcoló nők azonban a legtöbbször nem azért utaztak el a szíriai és az iraki harctérre, hogy ott a harcosok ágyasai és feleségei legyenek, hanem aktívan részt vesznek az akciókban, legfőbb feladatuk pedig a toborzás. A kizárólag nőkből álló alakulatokhoz sokan csatlakoztak Nyugat-Európából is, őket főleg az interneten keresztül sikerült meggyőzni arról, hogy utazzanak el a közel-keleti harcterekre, és vegyék fel az iszlám vallást.



A beszámoló szerint furcsának tűnhet, de az IÁ-hoz csatlakozó nők többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezik, felvételkor ugyanis a magasan képzett nőket részesítik előnyben, főleg azokat, akik magas szinten foglalkoznak számítástechnikával.



A pristinai belügyminisztérium adatai szerint mintegy 300 koszovói csatlakozott a korábbi években a szíriai és az iraki harcokhoz, a harctereken pedig mintegy 50 koszovói vesztette életét. Az 1,8 milliós Koszovó lakosságának több mint 95 százaléka iszlám vallású, a szélsőségesekk azonban csak kis számban vannak jelen.



A koszovói törvények 2015 óta tiltják a külföldi harcokban való részvételt. A törvény 15 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtja azokat, akik külföldi katonai, félkatonai vagy rendőri egységekhez csatlakozva zsoldosként vesznek részt bármilyen összetűzésben Koszovó területén kívül. Emellett bünteti azokat is, akik a harcokban való részvételre buzdítanak vagy toboroznak másokat.