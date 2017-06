Oroszország

Meghalt a Politkovszkaja-gyilkosság megszervezéséért elítélt férfi

Anna Politkovszkaja orosz ellenzéki újságírónő élesen bírálta az orosz kormány csecsenföldi és észak-kaukázusi politikáját. A saját lakása lépcsőházában ölték meg. 2017.06.13 15:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

Meghalt egy vologdai börtönben Lom-Ali Gajtukajev csecsen férfi, akit két évvel ezelőtt Anna Politkovszkaja orosz ellenzéki újságírónő meggyilkolásának megszervezéséért ítéltek el - közölte kedden a RIA Novosztyi hírügynökség.

Politkovszkaja a független Novaja Gazeta című napilap különtudósítójaként bíráló hangnemben írt az orosz kormánynak a Csecsenföldön és az egész észak-kaukázusi régióban folytatott politikájáról. Az újságírónőt 2006. október 7-én gyilkolták meg Moszkvában, saját otthonának lépcsőházában.

A gyilkosság miatt 2015. május 20-án öt csecsen férfit ítéltek el: Gajtukajev mellett három unokatestvérét, Rusztam, Dzsabrail és Ibragim Mahmudovot, valamint Szergej Hadzsikurbanov volt rendőrt. Gajtukajev és Rusztam Mahmudov életfogytiglanit kapott, a többiek között a legenyhébb büntetés 12 év volt. Később bűnrészesség miatt Dmitrij Pavljucsenkov volt rendőrt is 11 évre ítélték.

Sajtóértesülések szerint Gajtukajevnek több más egészségügyi probléma mellett májzsugora is volt, emiatt ügyvédje - eredménytelenül - kérelmezte a szabadlábra helyezését és azt tervezte, hogy az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordul. A jogi képviselő állítása szerint a férfit többször is bántalmazták a börtönben.

A Politkovszkaja-gyilkosság megrendelőjének személyét még nem állapította meg az ügyben folytatott vizsgálat.