Deák téri kettősgyilkosság: a késelő édesanyja a gyámhatóságot is hibáztatja

2020.06.27

Két hónappal meghosszabbították a Deák téri vérontással gyanúsított fiatalember letartóztatását. Nem szabadul Cs. Krisztián csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsított két bűntársa sem.



A Fővárosi Törvényszék indoklása szerint Cs. Krisztián és egyik bűntársa korábban több bűncselekményt is elkövettek, a késelőt a rendőrség körözte is.



"Elkeresedtem, hogy rács mögött marad a fiam. Jóindulatú gyerek ő, a drogok miatt sodródott idáig. Tudomásul veszem a bíróság döntését és várom, hogy újra találkozhassak vele" - mondta a Blikknek Cs. Krisztián édesanyja.



A kérdésre, hogy korábban milyen bűncselekmények miatt körözték a fiát, azt mondta, fogalma sincs, mit követett el a gyerek. Szerinte május elején a rendőrök a haverjaival együtt bevitték, majd miután a nyomozók kihallgatták, Krisztián még aznap intézetbe került.



A fiú édesanyja úgy véli, a gyámhatóságnak is szerepe volt abban, hogy az események ilyen tragikusra fordultak, hiszen gyermeke mindennap kiszökhetett az intézetből.



"Igaz, hogy a tragédia hajnalán már 18 éves volt a fiam, de ha az intézetben rács mögött tartják őt, nem tud az utcára menni, nem jut droghoz" - vélte az asszony.



A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon Gősi Tamás osztályvezető a lap kérdésére megerősítette, Cs. Krisztián valóban többször is megszökött.



"Az ellátott nem zárt intézeti nevelésbe, hanem nyitott intézménybe, befogadó otthonba került, ahol bejelentésre elhagyható az intézmény. Látogatók jöhetnek, a szobák nem zártak, lehetőség van az udvaron tartózkodásra külön engedély nélkül, az ellátottak benntartása csak nevelési, pedagógiai módszerekkel biztosítható"- tette hozzá, majd megjegyezte, hogy a büntető törvénykönyv alapján a bűncselekmény elkövetője büntetőjogi felelősséggel tartozik tettéért.