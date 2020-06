Bűncselekmény

Meghosszabbították a Deák téri kettősgyilkosság gyanúsítottjainak letartóztatását

A késeléssel gyanúsított férfi cselekménye több ember sérelmére elkövetett emberölés, míg a másik két gyanúsított cselekménye csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság megállapítására lehet alkalmas. 2020.06.25 12:36 MTI

Két hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a három férfinak a letartóztatását, akit a májusi Deák téri kettősgyilkosság kapcsán gyanúsítottak meg - tudatta a Fővárosi Törvényszék közleményben csütörtökön.



A megalapozott gyanú szerint a három férfi május 22-én hajnalban összeverekedett egy másik társasággal a Deák téren. Az összetűzés során az egyik gyanúsított több alkalommal megszúrt egy férfit, akit - miután a földre került - egy másik gyanúsított többször fejbe is rúgott. A harmadik gyanúsított jelenlétével biztosított társai cselekményét. Ezután a késelő férfi egy, a helyszínről távozó férfi után ment és őt is megszúrta. Mindkét sértett a helyszínen életét vesztette.



A késeléssel gyanúsított férfi cselekménye több ember sérelmére elkövetett emberölés, míg a másik két gyanúsított cselekménye csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság megállapítására lehet alkalmas. A minősített emberölés tíztől akár életfogytig tartó, a minősített garázdaság pedig három évig tartó szabadságvesztéssel büntethető.



A gyanúsítottak egzisztenciális és személyi körülményei rendezetlenek, ketten kábítószerfogyasztók, az emberöléssel gyanúsított férfi állandó bejelentett lakcímén nem tartózkodott, más ellene folyamatban lévő büntetőeljárásokban - ismeretlen helyen tartózkodása miatt - körözést, elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene. Mindezek és a súlyos bűncselekmény miatt várható büntetés nagysága miatt továbbra is megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének.



A bíróság a kényszerintézkedés célját továbbra is csak letartóztatással látta biztosíthatónak - tudatta a törvényszék sajtóosztálya közleményben.