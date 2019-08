Állatkínzás

Villámgyorsan kinyomozta az internet a kutyáját megkínzó nő minden adatát

Pár óra alatt már nyilvános posztok keringtek arról, mi a 68 éves nő neve és pontosan hol lakik, csoportok szerveződnek arra, hogy elégtételt vegyenek. De vajon hova vezet az önbíráskodás?

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, szörnyű módszerrel végzett kutyájával a 68 éves balotaszállási nő: saját kutyáját egy bálamadzaggal a kocsija hátsó lökhárítójához kötötte, majd elindult a járművel. Először az állat még szaladt a kocsi után, de nem sokkal később már nem bírta tartani a sebességet és elesett. A nő a vérző lábú ebet fekve húzta hazáig az úttesten. Az egyenruhások helyszínre érkezésekor a kutya már elpusztult. A rendőrök előállították a 68 éves balotaszállási nőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Az ügy tehát folyamatban van, a hatóságok végzik a dolgukat.



Ennek ellenére már folyik a szerveződés a közösségi oldalakon, hogy ki, miként fogja megtorolni az állat szenvedéseit, már a kommentektől is meghűl az emberben a vér, milyen kegyetlenségeket tudnak felsorakoztatni a hozzászólók. Ez viszont semmi esetre sem megoldás!



"Sajnos az ilyen tettet elkövető ember sokszor nem csak az állatokra, de a környezetére vagy akár önmagára is veszélyt jelenthet. Ugyan ez nem ment fel senkit az egyéni felelőssége alól, de azoknak azoknak a felnőtteknek, akik állatkínzást követnek el, feltehetően erősen abúzív gyermekkoruk volt, érzelmileg és fizikailag is elhanyagolták őket. Itt nem egy csonka család vagy valamilyen egyszeri bántalmazás áll a háttérben, hanem valamilyen hosszan tartó, rendszeres abúzus, amelyben fizikailag és/vagy érzelmileg is brutális bántalmazásban részesültek, akár a családtagjaikkal együtt. Az is előfordulhat, hogy gyermekként a szemük láttára kínzott, ölt állatokat az őket félelemben tartó felnőtt. Mindemellett a szociális helyzet, a mentális képességek, a támogató emberi kapcsolatok hiánya is fontos szerepet játszhat, ahogyan a különböző függőségek is abban, hogy egy ember ilyenre vetemedjen. (…) Nagyon fontos kitétel, hogy a hatalomvágy, a nárciszizmus és az antiszociális személyiségzavar hármasának valamilyen fokú megléte elengedhetetlen az ilyen megnyilvánulásokhoz. Ha valakiben van empátia, tisztában van a társadalmi normákkal és magára is érvényesnek tartja azokat, az nem képes ilyen lelketlen dolgot elkövetni”– szögezte le Lung Andrea pszichológus tanácsadó.



Hogy akkor mi a megoldás? Nem az önbíráskodás!



"Egy olyan, sokkal szigorúbb és szigorúan betartott állatvédelmi törvényre van szükség, ami mellett az ilyen tettek nem maradnak felelősségre vonás nélkül" – mondta az esettel kapcsolatban a szakember.