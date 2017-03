Bűnügy

A munkahelyén lőtte agyon hűtlen és erőszakos férjét a kétségbeesett nő

Munkahelyén ölte meg csalfa és erőszakos férjét egy amerikai nő - írja a New York Post.

A 41 éves Shazetta Jackson-Pickett közel 20 éven keresztül tűrte férje bántalmazását, de miután kiderült, hogy a 37 éves Chester Pickett még meg is csalja, betelt nála a pohár. Március 17-én eldöntötte, hogy felkeresi férje dallasi munkahelyét, elmondja, hogy mindent tud, és a férfi szeme láttára szíven lövi magát.

Igen ám, csakhogy amikor belépett a férfi irodájába, félreérthetetlen szituációban találta egy nővel. A házaspár veszekedni kezdett, Jackson-Pickett a saját szívére szorította a pisztolyt, majd hirtelen meggondolta magát, és agyonlőtte a férfit.

A nő mindent bevallott a rendőröknek, a rokonok pedig azt is beismerték, hogy az asszony már többször is beszélt arról, hogy katasztrofális házassága miatt az öngyilkosságon gondolkodik. Ráadásul a férjet korábban már elítélték, amiért bántalmazta a feleségét.

Jackson-Pickett tárgyalásának időpontját még nem tűzték ki.