240 km/órás szélviharral ért partot a Laura hurrikán - videók

Szerdán pár óra alatt 4-es erősségű hurrikánná fejlődött Laura, mely kedd este még 1-es erősségű hurrikánként tombolt a Mexikói-öböl fölött.



Késő este Lousina nyugati részén, Lake Charles régióban ért partot, az akkor már közel 5-ös errőségű hurrikán Cameron mellett 240 km/órás szélviharral csapott le, szemében a légnyomás 938 hPa-ig süllyedt.



Nagy területen özönvízszerű esőzés kíséri a vihar vonulását. A partvidék mentén 5-6 méter magas vihardagályra figyelmeztetnek - írja az Időkép.



A feljegyzések szerint 1856 óta Laura a legerősebb hurrikán a térségben. A szárazföld fölött észak, majd északkelet felé halad tovább, gyorsan veszíthet intenzitásából, de így is nagy területen kell számítani özönvízre és áradásokra.

Winds picking up here in Alexandria (51 MPH gust) as the center of #Laura moves west of us later this morning. Big issue inland: power outages. 278k customers out so far in LA. #Tornado Watch & Flash Flood Watch continue.#HurricaneLaura pic.twitter.com/nE208UtS0N