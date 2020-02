Időjárás

Vihar: a fővárosi Uzsoki kórház egyik épületére rádőlt egy fa

Sokfelé ad munkát a tűzoltóknak a viharos szél, hétfő délig országszerte mintegy 140 riasztásuk volt - közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-vel.



Mukics Dániel elmondta: a legtöbb hívást Budapesten és Pest megyében kapták. Jellemzően leszakadt faágak, kidőlt fák, ledőlt kémények okoztak gondot, de több épületben is károkat okozott a szél.



A fővárosi Uzsoki kórház egyik épületére rádőlt egy fa, de senki sem sérült meg. A VIII. kerületben az Alföldi utcában egy közintézmény tetejét mintegy 100 négyzetméteren bontotta meg a szél - közölt az OKF szóvivője.



Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a fővárosban több mint negyven helyszínre riasztották a tűzoltókat. Jellemzően útra dőlt fák, leszakadt, többmázsás faágak, megrongálódott háztetők és utcára hulló cserepek miatt kértek a tűzoltók segítségét.



A II. kerületben, a Pasaréti úton egy hatvan centiméter átmérőjű, húsz méter magas fa dőlt egy ház falának, szintén fát döntött ki a szél a Labanc úton. A tűzoltók mindkét helyszínen motoros láncfűrésszel darabolták fel a többmázsás fákat. A III. kerületi Kiskorona utcában egy öles faágat szakított le a szél, a lezuhant faág egy autót is megrongált.



A XIII. kerületben a Kassák Lajos utcában egy kéményseprőlétrát sodort le a szél egy háztetőről. A VIII. kerületi Fiumei úton mintegy száz négyzetméteren bontotta meg a szél az egyik épület tetejét, a lógó lemezeket a fővárosi tűzoltók rögzítették. A XVIII. kerületben egy leszakadt vezeték miatt riasztották a budapesti tűzoltókat, míg a IX. kerületi Gubacsi úton egy harminc négyzetméteres tetőt borító bádoglemezt kellett biztonságosan rögzíteniük.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében azt írta: hétfőn a néhol még erős szél estére mindenütt mérséklődik, majd éjszakától ismét megélénkül, néhol meg is erősödik.