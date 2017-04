Egészség

Így kellene edzésben tartania a szemét!

Nem csak testünket, hanem szemünket is edzésben kell tartani ahhoz, hogy egészségesen tartsuk, hiszen látásunkra is hatással vannak a civilizációs ártalmak. 2017.04.15 18:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Éles látásra mindenkinek szüksége van, azonban az elhízáshoz és egyéb civilizációs betegségekhez vezető életmód a szemünknek is árt. Éppen ezért tornásztatnunk kell ahhoz, hogy karban tartsuk.



1. Csukjuk be a szemünket 2 percig, majd hirtelen nyissuk ki.



2. 5x nézzünk jobbra-balra.



3. 5x nézzünk fel és le.



4. Majd átlósan, mindkét irányba.



5. Körözzünk tekintetünkkel, szintén 5x.



6. Fókuszáljunk közelre, majd távolra.



7. Nézzünk középre fel, majd az orrunk hegyére szint 5-5 alkalommal.



8. Jó erősen hunyjuk be a szemeinket.



9. Masszírozzuk át csukott szemünket.