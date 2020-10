Koronavírus

NNK: halottak napján kiemelten fontos a megelőző szabályok betartása

Halottak napján, és annak hétvégéjén is kiemelten fontos a fertőzések megelőzésére szolgáló szabályok betartása - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Galgóczi Ágnes közölte: bárki, aki tünetet észlel magán, ne látogasson ki a temetőbe, ne találkozzon családtagjaival. Ajánlása szerint érdemes kerülni a zsúfolt helyeket, csoportosulásokat a temetőkben és a temetői díszek, virágok megvásárlásakor is.



Kiemelte: azokon a helyeken, ahol sokan vannak - akár szabadtéren is - érdemes viselni a maszkot, emellett javasolta a hagyományos üdvözlési módok kerülését. Arra kérte a temetők fenntartóit, hogy gyakran fertőtlenítsék az illemhelyeket és a gyakran megérintett felületeket.



Galgóczi Ágnes az M1 kérdésére közölte: a védőoltások a közegészségügy nagy vívmányai közé tartoznak, ezért nagy károkat okoznak azok, akik a védőoltások ellen álhíreket, csúsztatásokat, hazugságokat terjesztenek, különösen a mostani pandémiás időszakban.



A szakember ismét megerősítette, a járvány előrehaladtával, ahogyan az szükséges, további kórházakat vonnak be a koronavírus-betegek ellátásába, és megfelelő számú ágy és személyzet áll rendelkezésre kezelésükhöz.



Beszélt arról is, hogy folyamatos a háziorvosok és a foglalkozás-egészségügyi orvosok influenza elleni védőoltással való ellátása. Jelezte: az orvosok idén is megkapták azt a védőoltási módszertani levelet, amely útmutatást ad számukra, hogy mely krónikus betegség fennállása esetén érdemes influenza elleni védőoltásban részesíteni pácienseiket.



Galgóczi Ágnes elmondta, az operatív törzs 86 óvodában rendelt el rendkívüli szünetet, az iskolák fertőtlenítő nagytakarítása is zajlik az őszi szünetben.