Családi tragédia

Nem haragszik fiára Szilágyi István özvegye

Bár Szilágyi István fia tagadta édesapja megölését, édesanyja több megerősítette, hogy ő ölte meg a férjét. A TV2 esti hírműsorában Humenyánszky Jolán azt mondta, "megkattant”, de különben nagyon rendes gyerek, nem haragszik rá. Szerinte Sz. Péter gyakran képzelgett arról, hogy az FBI megfigyeli, nézik, mikor megy el otthonról.



"Péter vasárnap hajnalban szó szerint megőrült, mert nem tudtam kiváltani a nyugtatóját és az altatóját, amit az a pszichiáter írt fel neki, akihez rendszeresen járt. Ez okozta nála a dührohamot, aminek során először saját maga ellen fordult. A fejét az ágy karfájába kezdte verni, olyan erővel, hogy fel is repedt a homloka. Az apja ekkor avatkozott közbe: saját magától akarta megvédeni a fiunkat, de ez már csak olaj volt a tűzre" - mondta el az özvegy a Ripostnak.



Az özvegy szerint évek óta kezeli pszichiáter a fiát, aki azonban az erős altatót, nyugtatót nem rendeltetésszerűen szedte, általában többet vett be, egészen addig, míg tompa állapotba nem került, de sokszor elvette az asszony gyógyszereit is. Vasárnap azért válhatott agresszívvá, mert jelentkeztek nála az elvonási tünetek. Nem volt pénzük kiváltani a gyógyszereket, ezért történt ez az egész. A bíróság kedden dönt fia sorsáról.