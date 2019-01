Gyász

Arnold Schwarzenegger mondhat beszédet Andy Vajna temetésén

Arnold Schwarzenegger búcsúztathatja Andy Vajnát csütörtökön a budapesti Fiumei Úti Sírkertben - tudta meg a Blikk a család egyik barátjától. A filmsztár hamarosan Budapestre érkezik.



"Ők nemcsak kollégák voltak, hanem majdnem harminc évig nagyon jó barátok is, így érthető, hogy őt kérték fel" - mondta el a lap forrása.



Andy Vajna korábban többször elmondta, hogy az 1990-es Total Recall – Az emlékmás forgatásán ismerkedett meg Schwarzeneggerrel. A színész többször meglátogatta Magyarországon Vajnát. Közösségi oldalán is megemlékezett a producerről.



A kormány a saját halottjának tekinti a néhai filmügyi kormánybiztost, ezért a temetéséről is ők gondoskodnak. A Fiumei Úti Sírkert 41-es művészparcellájában, közvetlenül Kerényi Imre, Makk Károly és Jancsó Miklós mellett temetik el.