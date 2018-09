Pártok

Keresztes László Lóránt lett az LMP frakcióvezetője

Keresztes László Lóránt társelnököt választotta vezetőjének az LMP parlamenti frakciója kedden. A politikus a posztról lemondott Szél Bernadettet váltja. 2018.09.04 13:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Koszticsák Szilárd

Keresztes László Lóránt budapesti sajtótájékoztatóján maga számolt be a frakcióülésen született döntésről. Elmondta, ő nem vett részt a voksoláson, a döntést képviselőtársai egyhangúlag hozták meg. Az új frakcióvezető különösen fontosnak nevezte, hogy az LMP parlamenti munkájával biztosítsa "a valódi népképviseletet", és vállalja fel konkrét helyi ügyek képviseletét. Hozzátette: politikai munkájukkal az ökopolitika alapjait szeretnék bemutatni.



A helyi ügyek iránti elkötelezettségét azzal is indokolta, hogy nyolc évig pécsi önkormányzati képviselő volt, mielőtt most tavasszal bekerült a parlamentbe.



Hozzátette: frakcióvezető-helyettesnek Demeter Márta és Schmuck Erzsébet mellett Csárdi Antalt választották meg a nyolcfős képviselőcsoportban.



Keresztes László Lóránt megköszönte elődje, Szél Bernadett frakcióvezetői munkáját. Értékelése szerint Szél Bernadettet dicséri, hogy az LMP-frakció a mostani és az előző parlamenti ciklusban - létszámarányosan - a legaktívabb és legfelkészültebb képviselőcsoport volt.



A Jobbikkal lehetséges együttműködésről kérdésre válaszolva azt mondta, konkrét helyi programok mentén helyi megállapodásokat lehet kialakítani, ebben szerinte az országos pártvezetéseknek csak a keretek megteremtése a feladata.



Bírálta a kormány migrációs politikáját, ugyanakkor úgy látja, hogy a jövő évi európai parlamenti választáson ez lesz a központi téma.



Keresztes László Lóránt szerint a kormánynak nincs koherens politikája a migráció ügyében, a migrációt hatalomtechnikai eszközként használja, nem érdekli a krízis valós oka, és nem is tesz semmit a megoldására. Arra használja ezt a kérdést, hogy saját hatalmát bebetonozza - hangoztatta.



Az LMP-s politikus azt mondta: egyetért azzal, hogy a globális migráció nagyon súlyos kérdés; szerinte vitát kell indítani arról, mi áll a krízis hátterében, ekkor lehet megoldásokat kidolgozni. Rögzítette azt is, a migrációs politikának nemzeti hatáskörben kell maradnia, a határokat meg kell védeni, az illegális migrációt pedig meg kell állítani.



Egy másik kérdésre beszámolt arról is, hogy az LMP vezetése a hét második felére alakítja ki álláspontját a Sargentini-jelentésről.



A társelnök szükségesnek nevezte, hogy strukturális változtatásokat hajtsanak végre az LMP-ben, amellyel irányíthatóbbá válik a párt. Problémaként beszélt arról, hogy nem teljesen világos, milyen jogkörök tartoznak az elnökök és az országos elnökség alá. Ezt kell világosabban meghatározni - tette hozzá.

MTI/Koszticsák Szilárd