Karambolozott, majd utána így robbant fel az önvezető módban lévő Tesla - videó

Út szélén parkoló trélerbe csapódott egy Tesla Ororszország fővárosában körülbelül 100 kilométer per óránkénti sebességgel.



Az autó vezetője szerint a Tesla önvezető módban volt, amikor belerohnat az autómentőbe. Az amerikai elektromos autó kettőt is robbant, amjd kigyulladt, az esetről több videó is készült.



A sofőr és vele utazó gyerekeinek sikerült kimenekülniük az autóból a robbanás előtt, kórházba szállították őket. Az autó tulajdonosának, Alekszej Tretyakovnak a lába tört el, gyerekei zúzodásokat szenvedtek.



A férfi a helyi médiának azt állította, bár az autó önvezető módban volt, kezét a kormányon tartotta, de a sötétben veszteglő teherautót ő maga nem látta, és ezek szerint a Tesla 3 radarjai sem ismerték fel.



A baleset a moszkvai nagykörúton (MKAD) történt.

