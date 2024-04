Szabadidősport

Vivicittá - Húszezer indulót várnak

Várhatóan több mint húszezer résztvevő érkezik a jövő hétvégén 39. alkalommal sorra kerülő Telekom Vivicittá futófesztiválra, amelyről a mesterséges intelligencia segítségével készül cikk. 2024.04.11 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapest Sportiroda (BSI) szerdai sajtóeseményén elhangzott, hogy másfél héttel a nevezés lezárása előtt már 16 ezren jelezték indulási szándékukat. Kocsis Árpád versenyigazgató szerint a futóturizmus nagyon erős eleme a fővárosi látogatottságnak, eddig több mint 2000 külföldi jelezte részvételét. Kiemelte, hogy közel 1300 ember dolgozik majd az útvonal mentén, akik a biztonságos lebonyolításért felelnek.



A legidősebb résztvevő a 89 éves Sztarenszky Pálné Mária lesz - aki gyaloglásban indul -, a félmaratoni távon pedig a 80 éves Kiss Ferenc, akit nemrég kisorsoltak a novemberi New York Marathonra is.



A tavasz legnagyobb szabadidős sporteseményére 930 hazai településről és 98 országból érkeznek futók Budapestre. A két napon 10 táv és 13 rajt várja a résztvevőket a Margitszigeten.



A rövidebb távokra (7 km-ig), váltókra, a 15, 3, illetve 8,3 kilométeres városi túrára szombaton, a félmaratonra és a 10 km-re vasárnap kerül sor.



"Az államtitkárságnak és a BSI-nek a célja egybeesik, hiszen az a célunk, hogy sokkal több ember mozogjon és éljen egészségesebben, készüljön fel a versenyekre, legyen aktívabb. Ehhez kellenek ezek a nagy rendezvények, mivel ha valaki benevez 21 kilométerre vagy akár 10-re, arra fel kell készülni, nem csak azon az egy napon megy el futni" - mondta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár. Hozzátette rengeteget változott, fejlődött 39 év alatt a Vivicittá. Hangsúlyozta, hogy a BSI az év elején beadott pályázatában 100 ezer embert szeretett volna megmozgatni az éves eseményein, de Révész Máriusz szerint ezt akár meg is lehet duplázni. Arra is kitért, hogy idén az államtitkárság élménysport-pályázatot hirdetett, melynek keretein belül 250 versenyszervezőt támogatnak.



"A mesterséges intelligencia fő üzenete, hogy mindenki lehet sztár. Látva a mai online világban, hogy mindenki posztol magáról, az újságírók pedig nem tudnak írni mind a 20 ezer emberről még megfeszített tempóban sem három óra leforgása alatt, így ebben segít az MI" - mondta Kocsis Árpád az idei újításról.



A futófesztivál jövő szombaton 10 órakor a 3x2 kilométeres váltóval kezdődik a margitszigeti víztorony közelében, a Schulek Frigyes sétányon. Vasárnap 9 órakor rajtol a félmaraton, majd zárásként, 13 órakor a 10 kilométeres verseny, a Telekom Vivicittá.