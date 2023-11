Életmód

Több mint háromezren búcsúztatták az őszi futószezont a Balatonnál

A hideg és szeles időjárás ellenére több mint háromezren búcsúztatták az őszi futószezont a 20. Jysk Balaton Maraton és félmaratonon. 2023.11.19 11:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint 500 településről összesen 3330 nevezés érkezett a szombati futóeseményre. A jelentkezők ötven százaléka a félmaratoni távot választotta, de a hatod-, a negyed- és a harmadmaratoni táv is népszerű volt, a maratont pedig több részletben lehetett teljesíteni.



A mezőnyben több élsportoló is rajthoz állt: Palkovits István, a 3000 méteres akadályfutás U23-as Európa-bajnoka nyerte a férfiak félmaratoniját, valamint Galambos Péter kétszeres Eb-győztes és világbajnoki ezüstérmes evezős a Spar Budapest Maraton után ezen az eseményen is megmérettette magát.



A női versenyben Sárszegi Noémi nyerte a 21,1 kilométeres távot.