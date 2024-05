Erőszak

Molotov-koktélt dobtak egy varsói zsinagógára, a politikai vezetők elítélték az incidenst

Egyelőre ismeretlen elkövető próbálta meg felgyújtani szerdán a Nozyk zsinagógát Varsóban, a politikai vezetők elítélték a történteket.



Az incidensről a varsói rendőrfőkapitányság tájékoztatta a PAP lengyel hírügynökséget. A hatósági vizsgálat folyamatban van.



Andrzej Duda lengyel elnök az X-en azt írta: Lengyelországban nem lehet helye az antiszemitizmusnak és a gyűlöletnek.



Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en Michael Schudrich lengyel főrabbira hivatkozva közölte: valaki Molotov-koktélt dobott az épületre, az incidensben senki sem sérült meg.



"Érdekes, ki próbálja megzavarni az európai uniós csatlakozásunk évfordulóját?" - utalt Sikorski a bejegyzésben arra, hogy Lengyelország is szerdán az uniós csatlakozás 20. évfordulóját ünnepli. Hozzátette: "netán ugyanazok voltak, akik Párizsban Dávid-csillagokat firkáltak?".



A miniszter ezzel arra utalt, hogy tavaly októberben, az izraeli-palesztin konfliktus kirobbanása után egyes párizsi épületeken Dávid-csillagok jelentek meg, valamint "Palesztina győzni fog" feliratok is.



A szerdai incidenst a varsói izraeli és amerikai nagykövetség is elítélte a közösségi médiában.



Az 1902-ben emelt Nozyk zsinagóga az egyetlen zsidó szentély a lengyel fővárosban, amely fennmaradt a második világháború előtti időszakból.