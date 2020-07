Katasztrófák

Már több mint 700 emberéletet követeltek az árvizek és földcsuszamlások Dél-Ázsiában

Több mint 700 halálos áldozatuk van a monszunesők okozta áradásoknak és földcsuszamlásoknak Indiában, Nepálban és Bangladesben - derül ki csütörtökön közzétett hivatalos adatokból.



A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold több mint 9,6 millióra becsüli azok számát, akik áldozataivá váltak az idei monszunesőknek. A segélyszervezetek hangsúlyozták, hogy noha ez az időszak minden évben áradásokat hoz magával, idén a helyzet a koronavírus-járvány miatt súlyosabb.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az áradások nagyon sok termőföldet öntöttek el, még nagyobb szegénységbe taszítva azokat, akiknek a járvány miatt így is nehezebbé vált a helyzete.



Az indiai katasztrófavédelem keddi összesítése szerint az ország 11 államában legalább 571 ember vesztette életét, a monszun a kelet-indiai Asszám államot sújtotta legjobban.



Bangladesi hivatalos források legalább 25 halottról - köztük 21 gyerekről - tudnak, a nepáli rendőrség szóvivője szerint pedig az országban 126-an haltak meg áradásokban és földcsuszamlásokban, további 46-ot pedig még keresnek.



A nepáli belügyminisztérium szerint súlyos károk keletkeztek egyebek közt hidakban és vízerőművekben is.



Dél-Ázsiában gyakoriak a földcsuszamlások a monszunesős időszakban, amely júniustól egészen szeptemberig tart.