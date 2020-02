Világvége

Kétmillió kiló kártevő zúdul a nyakunkba, miután megfeleződött a hazai fecskeállomány

A Magyar Madárvédelmi Egyesület felhívást adott ki, amiben mindenkit arra buzdít, hogy a tavasz közeledtével tegyen ki a fecskéknek műfészkeket, így segítve elő a fecskék szaporodását, ami nekünk is csak jó lehet.



Az elmúlt közel két évtizedben legalább megfeleződött a hazai fecskeállomány, ami nemcsak azért nagy baj, mert olyan őshonos madaraink tűnhetnek el éveken belül, mint a füstifecske, a molnárfecske és a partifecske, hanem azért is, mert a klímaváltozással újabb kártevő és betegségterjesztő rovar- és szúnyogfajok jelennek meg Magyarországon is, amik ellen a leghatékonyabb biológiai védekezést pont a fecskék jelentenék, na meg a denevérek.

Mint írják, mérési adatokon alapuló becslés alapján minden fecske körülbelül 1 kiló, muslicától a nagyobb légy mérettartományába tartozó repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszak alatt. Figyelembe véve, hogy Magyarországról akár kétmillió fecske is hiányozhat, ez azt is jelenti, hogy legalább kétmillió kiló, azaz kétezer tonna kártevő és betegségeket terjesztő rovar évről évre a környezetünkben marad!

A madárcsoport szerepe a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik az emberek, társ- és haszonállataink egészségvédelme szempontjából is, a szervezet szerint ugyanakkor a lakosság és az önkormányzatok sokat tehetnek a fecskék védelméért.



A tavasz közeledtével még van idő kihelyezni a műfészkeket, megtervezni és engedélyeztetni a fecskebarát falfelújítást, felszerelni a fecskepelenkákat.



A lakosság a parti fecskéket is segítheti költőfalaik felújításával, ásóval, lapáttal függőlegesre faragásával.