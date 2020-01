Világvége

Aktivizálódott az izlandi Thorbjörn-vulkán

A Reykjanes-félsziget (más néven Reykjanesskagi) Izland fővárosa, Reykjavík mellett található, a sziget délnyugati részén. Itt mértek komoly vulkáni tevékenységet a geológusok, a katasztrófavédelem és a polgári védelem már készenlétben van, a rendőrség nagy erőkkel áll rendelkezésre.



A Thornbjörn hegy alatti magma felgyűlt, ez a Kleifarvatn tó környékén a Krýsuvík geotermális terület mellett van, amit a helyiek csak Kék lagúnaként emlegetnek.



Grindavík városban kedden összehívták az embereket és a szakértőket, a helyi egyetemről és a meteorológiai intézettől is érkeztek tudósok. Magnús Tumi Guðmundsson földtudományi professzor szerint minden okuk megvan a pánikra, folyamatos készenlétben kell állniuk, ami nem csoda, hiszen Izland a vulkánok földje, ez normális valahol. Viszont utoljára a 13. században volt a Reykjanes-félszigetnél vulkánkitörés.



Még január 21-én detektáltak aktivitást a Thornbjörn hegységnél, majd földmozgást is regisztráltak a gépek, a legnagyobb egyelőre a Richter-skála szerinti 3,1-es erősséget érte el. A magmafelgyülemlés mára komoly határt is elért. Mindez azt jelzi, hogy vulkánkitörés is történhet.



A szakértő szerint a térségben történt kitörés során 20 négyzetkilométernyi területet öntött el láva, amely akár most is megtörténhet. Ez tönkre teheti az ingatlanokat és az ingóságokat, de az embereknek lesz kellő idejük elmenekülni.