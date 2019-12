Globális felmelegedés

Drámai látvány: szinte teljesen eltűnt a Viktória-vízesés

hirdetés

A súlyos aszály miatt szinte teljesen kiszáradt a Zambia és Zimbabwe határán található Viktória-vízesés.



A Zambézi folyó nagy vízesése hatalmas népszerűségnek örvend a turisták körében, ám mostanában nem jó híreket hallani felőle. A vízesés környékét korábban vad, sűrű növényzet borította, ám most jóformán csak sziklákat és köveket látni. A vízfolyam rekord alacsony. A csend is elkeserítő: korábban kilométerekkel odébb is hallani lehetett a víz zubogását, most nem hallani szinte semmit. A helyiek már afrikai Grand Canyonként emlegetik a vízesést.



A Viktória-vízesést az Angola, Zimbabwe, Namíbia, Zambia és Mozambik területén keresztül folyó Zambézi folyam táplálja. Normál esetben a víz százméteres mélységbe alázúduló hangját háromszáz méteres párafüggöny is kiegészíti. Ez most szintén nem látható. A vízesés közvetlen környékét nemzeti parkká nyilvánították korábban, 1989 óta az UNESCO-Világörökség része.



A drámai változást előidéző aszály a globális felmelegedés számlájára írható.