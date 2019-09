Forgószél

Megrendítő, milyen puszítást végzett a Dorian

hirdetés

Az Euronews elsőként kapta meg azokat a műholdfelvételeket, melyeket a Copernicus program keretében készítettek a Bahamákon pusztító hurrikán tombolása után. Az előtte-utána képek között két hétnyi különbség van. A felvételeket a Sentinel-1-es radarral készítették, amely lehetővé teszi, hogy a föld- és a vízfelszínt is tisztán lássák a továbbra is szörnyű időjárási viszonyok és a felhők ellenére is.