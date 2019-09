Videó, amely bemutatja, hogy állt meg a hurrikán és szinte forog egy helyben

A miami székhelyű Országos Hurrikán Központ legfrissebb tájékoztatása szerint a hurrikán pillanatnyilag "mozdulatlanul áll" az eddig a legsúlyosabb károkat elszenvedő Grand Bahama szigetétől északra. A vihar középpontja nagyjából 50 kilométerre lehet a Grand Bahama központi városától, Freeporttól.



Szakértők szerint azonban a Floridában élők még mindig nem lélegezhetnek fel, mert egy hármas erősségi fokozatba sorolt vihar is hatalmas pusztítást tud végezni. A Dorian helyi idő szerint kedd este már "veszélyes közelségbe" kerülhet Florida keleti partjaihoz. Florida, Georgia, illetve Észak- és Dél-Karolina államokban több millió ember költözött ki ideiglenesen otthonából a közelgő vihar miatt.



Hétfő estig öt halálos áldozatról érkezett jelentés a Bahama-szigetekről. Több ember megsérült, őket helikopterekkel mentették ki. A mentési munkálatokat hétfőn a zord idő miatt le kellett állítani, de kedden reggel tovább folytatják munkájukat a mentőcsapatok.



A Dorian okozta pusztítás mértékét egyelőre felmérni sem tudják. Az erős szél vasárnap óta villanypóznákat döntött ki, lakóházak tetőszerkezetét rongálta meg, és a településeket több helyen elöntötte a víz.

Bahamian Prime Minister Hubert Minnis told reporters that the hurricane has killed five people in the Bahamas. He said numerous homes are inundated and the storm is inflicting extreme damage. pic.twitter.com/nIZgamwZXL

"We are in the sheltering phase... the preparatory stage is done" says @Ft_Pierce Police Deputy Chief Ridle. A Hurricane Warning and Storm Surge warning is in effect for their area. #FLwx #Dorian pic.twitter.com/1QpJ54HkpA