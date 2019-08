Tűzvész

Adománygyűjtést indított a magyar lány az Amazonas-ért, gyorsan összejött az 1 millió

Kump Edina környezetkutató, zero waste szakértő a hulladekmentes.hu révén tanítja környezettudatos életmódra mindazokat, akik könnyen alkalmazható, kipróbált módszereket keresnek a hulladékcsökkentés útján. Az egyre szörnyűbb híreket hallva augusztus 23-án adománygyűjtésbe kezdett a Facebookon, hogy az Amazonas esőerdeit védő helyi, brazil civileket támogassa. A kitűzött összeg 1 millió forint volt. Másnap délben már rengeteg pénzt sikerült összeszedni, majd nem egész 24 órával később már meg is volt az összeg, ezért leállította a gyűjtést.



"Viszont ennyivel nem dőlhetünk hátra, ez nem oldja meg a problémát. Ha szeretnél aktívan hozzájárulni ahhoz a saját életmódoddal, hogy az ide vezető úthoz ne pakold le tovább te is a köveket" - írta Facebook-oldalán.

Lássuk a tippeket