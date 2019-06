Hatalmas földrengés Kínában - összedőlt egy szálloda - videó

Erőteljes földrengés rázta meg a délnyugat-kínai Szecsuan tartományt. A Richter-skála szerinti 6-os erősségű földrengés helyi idő szerint hétfőn késő este történt. Az eddigi adatok szerint legalább 12-en meghaltak, és száznál is több a sérült. Egy szálloda is összeomlott.

Huge building leaning after the #Earthquake in China pic.twitter.com/d9PDqkNHfO

BREAKING: Just happened 1 hr ago in Sichuan 🇨🇳 a 6.0 magnitude #earthquake. No major damage reported yet. pic.twitter.com/qysBUOlkFa