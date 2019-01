Közösségi média

Ezen a tízéves kihíváson nem fog senki nevetni - videó

A legújabb közösségi oldalakon népszerű kihívás tíz évvel ezelőtti és mostani felvételeket hasonlít össze. Lássuk a kevésbé vidám oldalt. 2019.01.27 10:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Időről időre újabb kihívások kelnek életre a közösségi oldalakon, jelenleg a #10yearschallenge terjed, amelynek lényege, hogy a felhasználók egymás mellé teszik 2009-es és 2019-es fotójukat, majd mindenki elcsodálkozik rajta, kommentelik, újakat készítenek. A 444.hu egyik cikke szerint azonban Katie O'Neill techújságíró egy népszerű Twitter-posztban viszont azt vetette fel: tíz éve talán még elég naivak lettünk volna ahhoz, hogy azt gondoljuk, ez csak egy játék, de most már tudjuk, hogy ezek az adatok milyen jól jönnek arcfelismerő algoritmusokhoz. A Facebook közölte, semmilyen szerepe nincs a tíz éves kihívás elterjedésében. Ennek ellenére van némi haszna is a dolognak a vicces mémeken kívül is. Mégpedig az, hogy olyan súlyos esetekre hívja fel az emberiség figyelmét, mint a környezetszennyezés vagy a globális felmelegedés.