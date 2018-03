Elképesztő videó: szétnyílt a föld Kenyában

Több száz méter hosszan szétszakadt a földfelszín Kenyában, átvágva egy forgalmas főútvonalat is.



A jelenség maga nem újdonság: a távolodó lemezszegélyek között hatalmas árkok jönnek létre évmilliók alatt. Kelet-Afrika távolodik a kontinens többi részétől, pontosabban a Szomáliai-lemez válik le az Afrikai-lemezről.



Ennek nyomait számos természeti képződmény mutatja, mint például a környék vulkánjai, vagy a Tanganyika-tó, mely szintén egy ilyen hatalmas hasadékban fekszik. Ezek persze évmilliók alatt alakultak ki. Azt látni, hogy a mozgás azért nem állt le, és időről időre megnyílik a föld, eléggé megdöbbentő.

Bird's-eye view of Mai Mahiu - Suswa road after a fault line split it into two again. #NTVNews pic.twitter.com/enUXs10x9K