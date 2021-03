Koronavírus-járvány

A webáruházak működését nem befolyásolja a korlátozás a szakmai szervezet szerint

Az e-kereskedők szakmai szervezete szerint vásárolni mind a futárcégeken keresztül, mind az átvételi pontoknál zavartalanul lehet a következő hetekben is, az egészségügyi előírások betartásával a személyes átvétel nem kockázatos. 2021.03.05 20:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A csomagküldő internetes kereskedelmi vállalkozások (webáruházak) kisebb kivételekkel zavartalanul működhetnek a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozások szigorítását követően, március 8. után is - ismerteti az Ecommerce Hungary érdekképviseleti szervezet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



Az e-kereskedők szakmai szervezete szerint vásárolni mind a futárcégeken keresztül, mind az átvételi pontoknál zavartalanul lehet a következő hetekben is, az egészségügyi előírások betartásával a személyes átvétel nem kockázatos. A vásárlóknak és az eladóknak ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy egyes átvevő pontok zárva lehetnek március 22-ig - tették hozzá.



A közhasznú társadalmi szervezetként működő Ecommerce Hungary csaknem 200 taggal a magyarországi e-kereskedelem legfontosabb szakmai társasága - olvasható az egyesület honlapján. A tagságuk nem csak vállalkozásokból áll, intézmények és magánszemélyek is vannak köztük.