Gazdaság

Felmérés: online venné meg a karácsonyi ajándékokat az internetezők csaknem fele

A karácsonyi ajándékokat a hazai internetező felnőtt lakosság 41 százaléka inkább online vásárolná meg, 47 százalékuk inkább a személyes vásárlás felé hajlik - derül ki a Telenor kutatásából.



Az MTI-hez eljuttatott összefoglaló szerint a válaszadók 10 százaléka szerezné be kizárólag interneten az ajándékokat.



A járvány egyik pozitív hozadéka a digitalizáció felpörgése. A kutatás szerint a válaszadók 33 százaléka többet vásárol online a járvány kezdete óta. A fogyasztói tudatosság növekedésére utal, hogy 58 százalékuk a vásárlások előtt több információt gyűjt online, hogy kevesebb időt kelljen az üzletekben töltenie. A többség, 59 százalék az árakra is jobban odafigyel, és próbál mindent olcsóbban megvenni.



A járvány ellenére a megkérdezettek 87 százaléka tervez ajándékozni karácsonykor, 77 százalék pedig nagyjából ugyanakkora körnek adna ajándékot, mint máskor. A felmérés szerint azonban csak 66 százalékuk szán a meglepetésekre ugyanakkora összeget, mint máskor, harmaduk kevesebbet, mint ha nem lenne a járvány. Az ajándékokra fordított átlagos költést 55 ezer forintra becsülték a válaszadók.



A legnépszerűbb ajándéktípusok az elektronikai eszközök és kiegészítők (55 százalék), a ruházat (54 százalék), valamint a játékok (48 százalék).



Az egy évvel korábbiakhoz képest a kutatás szerint ötből négyen ritkábban találkoznak a velük nem egy háztartásban élőkkel, amit a mobil- és digitális kommunikáció segítségével kompenzálnak. A járvány óta a válaszadók harmada többet telefonál mobilon, de leginkább a digitális platformok, a chat appok és az online konferenciaeszközök használata emelkedett jelentősen; csaknem minden második megkérdezett használ gyakrabban legalább egy ilyen applikációt vagy eszközt.



Ha idén kevesebb is lesz a személyes találkozás, a kutatás szerint az emberek 75 százaléka tervezi, hogy karácsonykor valamilyen módon kapcsolatba lép másokkal, ennek legfőbb eszköze a mobiltelefon lesz, de jelentős a csevegő alkalmazások szerepe is.



A Telenor megbízásából az Impetus Research készítette a kutatást, amely 1000 ember megkérdezésével zajlott október 28. és november 5. között; a minta reprezentatív nem, kor, településtípus és régió szerint a 18-69 éves magyar internetező lakosság körében.