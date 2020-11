Gazdaság

Terminál nélkül, okostelefonnal is fogadhatnak kártyás fizetést a magyar kereskedők

A magyarországi kereskedők is használhatják okostelefonjukat fizetésnél kártyaelfogadásra, így akár terminál igénylése nélkül tehetnek eleget a másfél hónapon belül életbe lépő szabályozásnak, amely kötelezővé teszi legalább egyfajta elektronikus fizetési lehetőség biztosítását online kasszával rendelkező kereskedőknek - közölte a szolgáltatást bevezető Fizetési Pont és a Mastercard az MTI-vel szerdán.



Az androidos telefonon elérhető szolgáltatást a Mastercard Doppio programja, és a Fizetési Pont SoftPos fejlesztése tette elérhetővé - írták. A SoftPos használatához a regisztráció mellett NFC-chippel ellátott okostelefon kell. A szolgáltatás használatához 80 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatás is jár - hangsúlyozták.



Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója a közlemény szerint kiemelte, hogy a SoftPos szükségtelenné teszi más eszközök beszerzését a fizetések fogadásához. Fekete Diána, a Fizetési Pont szóvivője hozzátette, hogy a technológia nem is drágább, mint egy hagyományos POS-terminál használata.



A Doppio program indulása óta a Mastercard már több mint 19 ezer terminált helyezett ki. Emlékeztettek rá, hogy január 1-től az online kasszával rendelkező kereskedőknek biztosítaniuk kell legalább egyféle elektronikus fizetést, a vállalat ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy mielőbb kezdjék el az igénylést.