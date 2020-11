Gazdaság

Egy felmérés szerint a családi házban élők háromnegyede igényelné az otthonfelújítási támogatást

A válaszadók több mint háromnegyede a belső falak rendbetételét tartaná a legfontosabbnak, ám közel hasonló kör (72-72 százalék) jelezte, hogy a tetőn és a külső homlokzaton is lenne mit javítani.

A családi házban élő, legalább egy gyermeket nevelők közel háromnegyede lát esélyt a jövő év elejétől igényelhető otthonfelújítási támogatás felhasználására - közölte az MTI-vel a a Wienerberger Téglaipari Zrt. friss kutatásának eredményét.



Kiemelték: a válaszadók negyede egészen biztos volt abban, hogy él az állami támogatás lehetőségével; a közepes gazdasági státuszúak körében ez az arány jóval magasabb, 43 százalék volt.



A felmérés adatai szerint a legtöbben (56 százalék) 2 millió forint vagy az alatti állami forrás lehívásában gondolkodnak. Azok viszont, akik tetőmunkát terveznek, döntően ennél nagyobb keretet, akár a maximum összeget is igényelnék.



A Wienerberger felmérése szerint a felújítást tervezők negyede úgy gondolta, hogy családi házuk esetében a munkálatok halaszthatatlanok, és azokat támogatás nélkül is el kellene végezni. A megkérdezettek egyharmada támogatás nélkül csak részlegesen tudná a javításokat megtenni. Összesen 35 százalék azon a véleményen van, hogy az állami támogatás nélkül nincs esélye a rekonstrukcióra.



A felmérés néhány nappal a támogatásról szóló bejelentés után, a részletes szabályozás közzétételét megelőzően készült 500, családi házban élő szülő részvételével.



A kormányzati bejelentés szerint januártól a legalább egy gyermeket nevelő családok, lakásuk rekonstrukciójához a kiadásaik 50 százalékát - 3 millió forintig - állami támogatásként igényelhetik vissza.