Gazdaság

MEKH: a gázár 28, a villamos energia ára 12 hónapja Magyarországon a legolcsóbb az EU-ban

A földgáz lakossági ára 28 hónapja, a villamos energiáé 12 hónapja Magyarországon a legolcsóbb az Európai Unióban - mondta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szóvivője az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.



Scherer Zsolt az alacsony árakat a rezsicsökkentés eredményének nevezte. Hozzátette: kiszámítható és szabályozott gázárral kalkulálhatnak hosszabb távra is a fogyasztók.



A lakossági fogyasztók 44 százaléka gázzal fűt, további 18 százalékuk távhővel, melynek túlnyomó részét szintén gázzal állítják elő, valamint 17 százaléknál gáz- és szilárd tüzelésre egyaránt alkalmas kazán üzemel. Ezzel szemben villamos energiával a háztartások körülbelül egy százalékát fűtik csak.



A Magyarországon felhasznált földgáz mindössze tíz százaléka származik hazai kutakból, 90 százalékát külföldről szerzik be. Fontosnak nevezte, hogy minél több helyről tudjon az ország gázt venni, mert annál olcsóbban szerezhető be a nyersanyag - mondta a szóvivő.



Kitért arra is: a gázszámlán megjelenő összeg 40 százalékát adja a gáz, mint termék ára, 60 százalék pedig az egyéb - például tranzitból, tárolásból, tisztításból - származó rárakódott költség.