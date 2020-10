Élelmiszerbiztonság

Kosz volt mindenütt: budapesti éttermet záratott be a Nébih - videó

Az alapvető dokumentációs hiányosságokon túl az üzlet szinte minden helyiségében és az udvaron is egymást érték a higiéniai problémák. 2020.10.20 09:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelentő hiányosságokat találtak egy budapesti távol-keleti étteremben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei, a vendéglátóipari egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették.



A hivatal keddi közleménye szerint az egység üzemeltetője sem a tevékenység végzéséhez szükséges külön engedélyt, sem a dolgozók egészségügyi alkalmassági igazolását nem tudta bemutatni az október első napjaiban végzett ellenőrzésnél.



Az alapvető dokumentációs hiányosságokon túl az üzlet szinte minden helyiségében és az udvaron is egymást érték a higiéniai problémák - számolt be a Nébih.



Példaként említették egyebek mellett, hogy a kiszolgáló- és tálalópult szennyezett, higiénikus élelmiszertárolásra alkalmatlan volt. A mögötte kialakított egymedencés mosogatóban, illetve kézmosóban a lefolyó koszos volt, a szintén kifogásolható állapotú padozaton élelmiszert tároltak.



A különösen takarítatlan főzőkonyha hűtőtereiben együtt tárolták a nyers zöldséget, a fagyasztott élelmiszert, a nyers tésztát és a húst, ami komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. Piszkosak voltak a berendezési tárgyak, a főzőberendezések körül pedig ismeretlen eredetű, undort keltő folyadékot találtak az ellenőrök. A vendégeknek kialakított mellékhelyiség koszos volt és a higiénikus kézmosás feltételeit sem biztosították.



A Nébih szakemberei az étterem tevékenységének felfüggesztése mellett csaknem 350 kilogramm nem nyomonkövethető, lejárt fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejű élelmiszert azonnali hatállyal kivontak a forgalomból, azok forgalomba hozatalát megtiltották, továbbá elrendelték az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítését.



Az étterem csak az élelmiszerbiztonsági hiányosságok maradéktalan kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatja majd tevékenységét, az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van - közölte az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.