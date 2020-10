Környezetvédelem

ITM-államtitkár: csökkent az egy főre jutó hulladék mennyisége Magyarországon

Csökkent az egy főre jutó hulladék mennyisége Magyarországon, de az illegálisan kitett szemét továbbra is problémát jelent - mondta Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



November 21-29. között tizenkettedik alkalommal rendezi meg az Európai Bizottság szakmai szervezete az Európai hulladékcsökkentési hetet, amely nemcsak a hulladék csökkentésére, hanem az újrafelhasználásra és az újrafeldolgozásra is felhívja a figyelmet.



Boros Anita elmondta, az illegálisan kihelyezett hulladék sokszor háztartási tárgyakból vagy építési törmelékből áll, ezeket újra lehetne hasznosítani, ezért is van helye az ilyen kampánynak, mint a hulladékcsökkentési hét.



Elmondta azt is, a magyarok egyre környezettudatosabbak, amit a kutatások is alátámasztanak: az Európai Unió év eleji felmérése szerint a magyarok több mint 95 százalékának fontos a környezet védelme, és ebben kimagasló szerepet játszik a hulladékgazdálkodás, az illegális hulladék felszámolása és a hulladék értékként való kezelése.