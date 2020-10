Gazdaság

Vissza a pályára: online állásbörze segíthet munkát találni

A kormány munkaalapú gazdaságot és társadalmat épít, a vírusválság is megerősítette abban a céljában, hogy minél több embernek legyen munkája Magyarországon - mondta Bodó Sándor államtitkár a Vissza a pályára elnevezésű, 2020. október 8-án zajló online álláskereső börze apropóján az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerdai közleménye szerint.



A foglalkoztatáspolitikáért felelős politikus szerint a foglalkoztatottak számának növelésében egyre nagyobb szerep jut a munkaadókat az álláskeresőkkel közvetlenül összekapcsoló korszerű megoldásoknak, online felületeknek.



Az EURES Magyarország hálózat idén hatodik alkalommal szervezi meg az Európai Online Állásbörzét, amellyel a hazai álláslehetőségeket, nyitott pozíciókat népszerűsítik, a magyarországi vállalatok munkaerő-felvételét segítik elő. A cégek, intézmények az országhatáron túl is hirdethetik munkalehetőségeiket, külföldről is toborozhatnak jelölteket betöltetlen álláshelyeikre. Az internetes toborzási esemény így azoknak is esélyt teremt, akik külföldről térnének vagy tértek haza, és Magyarországon keresnek állást - áll a közleményben.



A Vissza a pályára címmel futó rendezvényre több mint ezer álláskereső és több mint száz vállalat regisztrált. Főként kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, közvetítő cégek és közintézmények keresik új munkavállalóikat. Az esemény online felületen zajlik majd, a részvétel az álláskeresők és leendő munkaadóik számára is díjmentes.



Bodó Sándor az esemény kapcsán kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben nemzetközi összehasonlításban is kimagasló mértékben bővült a foglalkoztatás Magyarországon. A 20-64 évesek foglalkoztatási rátája 60 százalék alatti szintről 75 százalék fölé emelkedett.



Hazánk ezzel lényegében ledolgozta a 2010-ben még tetemes hátrányát az uniós átlaghoz képest - közölte az ITM.



"A kormányzati munkahelyvédelmi és munkahelyteremtő programoknak köszönhetően a foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, egyre jobban közelít a tavaly nyáron elért csúcshoz, augusztusban már meghaladta a 4,5 millió főt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a továbbiakban is a munkahelyek tartós megőrzésén dolgozik, ehhez Magyarországnak működnie kell" - fogalmazott az államtitkár a közleményben.



Hozzátette: az idén útjára indított munka.hu foglalkoztatási gyűjtőoldalról megnyitható Virtuális Munkaerőpiaci Portálon folyamatosan böngészhetnek az érdeklődők az állásajánlatok között, amelyekből jelenleg közel 9000 érhető el a felületen.