Gazdaság

Felkészült a posta és az adóhatóság a karácsonyi nemzetközi forgalomra

Felkészült a Magyar Posta és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a karácsonyi nemzetközi forgalom miatti többletfeladatokra, a külföldről interneten vásárolt ajándékokat érdemes minél előbb megrendelni - hívta fel a figyelmet a Magyar Posta Zrt. logisztikai üzemeltetési igazgatója szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.



Varga János elmondta: a karácsonyi időszakban a távol-keleti országokból érkező áruk szállítási ideje 6-8 hét is lehet, és ezt növelheti az útvonalak és szállítási módok koronavírus-járvány miatti esetleges változása. Az Európai Unió országaiból jellemzően 1-2 hét a szállítási idő.



A járvány miatt ebben az évben kiszámíthatlanná vált az EU-n kívüli országokból érkező, árut tartalmazó küldemények szállítási ideje, ezért éves szinten 20 százalékkal alacsonyabb forgalomra számít a posta ezeknél a küldeményeknél - jelezte az igazgató.



Teleki József, a NAV repülőtéri igazgatóságának igazgatója ismertette: a 22 eurót meghaladó összértékű küldemények vámkötelesek. Az ilyen csomagok száma nem csökkent, tavaly 83 ezerszer vámkezelt EU-n kívüli országokból feladott küldeményeket a vámhatóság, az idén szeptember végéig 57 ezerszer.



A legtöbb külföldről rendelt termék továbbra is Kínából származik, és ezek többsége közönséges levélküldeményként érkezik Magyarországra. Ezeket a szabályok szerint postaládába kézbesítik, gyakorlatilag azonban az árutartalmú levelek sok esetben méretük és alakjuk miatt nem férnek bele a postaládába - mondta a logisztikai üzemeltetési igazgató.



Korábban papíralapú értesítést kaptak a címzettek, hogy a postán vehető át a küldemény. Egy idén bevezetett fejlesztés eredményeképpen a papíralapú értesítés helyett SMS-ben vagy e-mailben küldenek értesítést, ha a címzésen szerepel a címzett telefonszáma vagy e-mail-címe - tette hozzá.



Varga János kitért arra, hogy érdemes többletszolgáltatásként nyomon követést is kérni, így az ügyfél naprakész tájékoztatást kap küldeménye várható érkezéséről, ingyenes szállítás esetén viszont a csomag útját nem lehet nyomon követni.



A Magyar Posta a kézbesítés időtartamáért felelős, a posta a nemzetközi központjába való beérkezés, illetve a vámkezelés után jellemzően 2-3 napon belül kézbesíti a küldeményt - hangsúlyozta.



A vámkezelés folyamatáról Teleki József elmondta: a vámköteles termékek esetében vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani. Ha ezzel a postát bízzák meg a címzettek, akkor a NAV a posta által benyújtott vámkezelési indítványt átlagosan 23 perc alatt feldolgozza.



Az interneten cégtől (webáruházból) megrendelt és az EU-n kívülről érkező áruk 22 euró értékig vám- és adómentesek, 150 euróig vámmentesek, de áfakötelesek, 150 euró fölött pedig áfát és vámot is kell fizetni.

Ha EU-n kívüli magánszemély csomagot küld magyar magánszemélynek, akkor 45 euróig nem kell vámot és adót fizetni. A küldemény 150 euróig vámmentes, de áfaköteles, 150 és 700 euró között 2,5 százalék vámot és áfát, efölött pedig az áfa mellett már a vámtarifa szerinti vámot kell megfizetni.



A NAV repülőtéri igazgatóságának igazgatója kifejtette, a vámhivatal feladata az ellenőrzés is, a csomagok több mint 90 százalékát felbontás nélkül, röntgennel vagy kutyás vizsgálattal ellenőrzik.



Hozzátette, hogy számos termék behozatalához egyedi engedély, igazolás kell. Gyakori, hogy az interneten vásárlók engedély nélkül rendelnek meg például ismeretlen eredetű és összetételű gyógyszereket, amelyeket a szakhatóság véleménye alapján le kell foglalni, vagy vissza kell küldeni külföldre - mondta.