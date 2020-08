Mezőgazdaság

Befejezték az aratást Békés megyében

A vártnál jobban alakult Békés megyében az őszi árpa termés a nagyon kedvezőtlen tavaszi időjárás ellenére, ám az őszi káposztarepce az utóbbi évek leggyengébb termését produkálta - mondta a Békés Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége titkára az MTI-nek hétfőn.



A Békés Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége 70 taggal rendelkezik, akik mintegy 120 ezer hektáron, a megyei mezőgazdasági terület körülbelül egyharmadán gazdálkodnak.



Barabás Béla kifejtette, az aszályos tavasz gyengébben fejlett, kisebb kalásszal és kevesebb gabonaszemmel rendelkező kalászosokat eredményezett. A hűvösebb, csapadékosabb május és június azonban az őszi árpánál pozitív hatású volt, az átlagtermés a vártnál magasabb lett, hektáronként 5,2-8,3 tonna körül alakult tagjaiknál, miközben a növénykultúra minősége is jó volt.



Jelenleg 41-43 ezer forint a felvásárlási ár tonnánként, így szerinte "az árpa nem okozott csalódást", jövedelmet termelt a gazdáknál - közölte a titkár.



Az őszi búza esetében vegyesebb a kép. A termésmennyiség hektáronként 4-6,5 tonna között mozog, a megtermett búza körülbelül 75 százaléka takarmány minőségű, 25 százaléka étkezési. Utóbbi felvásárlási ára 54-56 ezer forint tonnánként, a gazdálkodók reményei szerint ez még emelkedni fog. A takarmánybúzát tonnánként 49-52 ezer forint között vásárolják fel, ez az ár várhatóan stagnálni vagy csökkenni fog.



A tavalyi évvel ellentétben pozitívum, hogy az idén a toxinok nem okoznak problémát - jegyezte meg.



Barabás Béla szerint azok a termelők, akiknek 6-6,5 tonnás termésátlagaik lettek, pozitív eredménnyel zárnak; 5 tonnás hektáronkénti átlagterméssel azonban már veszteségesek lehetnek.



Dévaványa, Bucsa és Gádoros környékén vannak még a belvizes talaj miatt betakarítatlan gabonatáblák. A titkár arra számít, hogy tagjaiknál mindössze a vetésterület fél százalékán marad kint a gabona, tapasztalatai szerint ugyanis a gazdák jelenleg is lánctalpas kombájnokkal próbálják befejezni az aratást.



Az őszi repce az utóbbi évek egyik legrosszabb termését produkálta, 2,2 tonna lett a hektáronkénti átlag. "Itt a gazdák nem nagyon számíthatnak nyereségre" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a betakarítás kezdete óta a felvásárlási ár 110 ezer forintról tonnánként 130-135 ezerre nőtt. "Ám a gazdák nagy része már leszerződött az alacsonyabb árra" - közölte.



Raktározási problémák Békés megyében jelenleg nincsenek - mondta Barabás Béla.



A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága MTI-nek elküldött adatai szerint a megyében őszi árpát 23 ezer 722 hektáron vetettek, 23 ezer 650 hektárról 122 ezer 980 tonna termést takarítottak be. Őszi búzát 88 ezer 790 hektárról tudtak betakarítani (vetve 89 ezer 181 hektáron volt), a megyei termésátlag 4,4 tonna lett; csaknem 391 ezer tonnát arattak le. Őszi káposztarepcét 17 ezer 868 hektáron vetettek, a teljes területen - 2,3 tonnás megyei átlagtermés mellett - 41 ezer 096 tonna termett.

Tritikáléból - 3 ezer 402 hektáron - 13 ezer 268 tonna lett, rozst 149 hektáron vetettek, abból 566 tonnát tudtak beraktározni.



A szalma betakarítás 90 százalékos Békésben, a 138 ezer 266 hektárnyi terület felén végeztek a gazdák a tarlóhántással.