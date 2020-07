Pénzügy

MNB: még tíz napig válthatók át ingyenesen a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyek

2020.07.21 20:34 MTI

Még tíz napig, július 31-ig lehet átváltani a régi, 2017-ben bevont 2000 és 5000 forintos bankjegyeket használatban lévő, azonos címletű bankjegyekre a bank- és postafiókokban - figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a honlapján.



A posta és a hitelintézetek július 31. után is átválthatják az érintett régi címleteket, azonban a szolgáltatás nyújtásáról és annak feltételeiről - például díj felszámításáról - saját üzletpolitikájuk szerint dönthetnek, ezért az átváltás előtt célszerű előzetesen tájékozódni - írja közleményében a jegybank.



Az MNB 2017. július 31-én vonta be a 2016 előtt kibocsátott 2000 és 5000 forintos bankjegyeket, és törvényi kötelezettségének megfelelően, továbbra is a bevonási határnaptól számított 20 évig, azaz 2037. július 31-ig díjmentesen váltja át törvényes fizetőeszközökre a régi 2000 és 5000 forintos címleteket.



A forint bankjegyekkel és érmékkel kapcsolatos tudnivalókról az MNB honlapján további információk érhetők el (https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme).