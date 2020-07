Gazdaság

Átszervezik a Tescót: csoportos létszámleépítés jöhet

Átszervezés kezdődött a Tescónál, ami hétszáz alkalmazottat érint - írta a Világgazdaság kedden.



A lap megtudta, hogy az érintettek csoportos létszámleépítés tárggyal kaptak levelet a Tesco-Global Áruházak Zrt.-től.



A brit tulajdonú áruházlánc az átszervezés során állást ajánl fel az alkalmazottak többségének. A Tesco sajtóosztálya azt közölte a Világgazdasággal, hogy technikai átalakításról van szó, a megszűnő pozíciókat pedig be kell jelenteni az illetékes hatóságoknál, ezért tájékoztatták hét megye munkaügyi központjait és a kereskedelmi szakszervezeteket.



Bizonyos munkakörök összevonásáról döntöttek, optimalizálják a beosztást; a vásárlói igényekhez rugalmasan alkalmazkodó működés a cél - reagált az áruházlánc a Világgazdaság felvetéseire.



A lap megjegyezte: egyelőre nem lehet megjósolni, hogy hányan fogadják majd el a számukra felkínált pozíciót.



A mostani átalakítás egy korábban elindult folyamat része, amelyet már a vevők is tapasztalhattak. A Tesco szűkítette az áruházaiban kapható termékek körét, és a belső polcokat is átszervezte.



A Világgazdaság felidézte: a Tesco a nyár elején bejelentette, hogy kivonul Lengyelországból.