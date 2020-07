Mezőgazdaság

Agrárminisztérium: 73 ezer forint jár majd hektáronként a karácsonyfa területek után

Változik a karácsonyfa ültetvények agrártámogatási rendszere, az eddigi európai uniós forrásból folyósított támogatás helyébe a nemzeti költségvetési forrásokból biztosított támogatási forma lép - hívta fel a figyelmet keddi közleményében az Agrárminisztérium (AM).



A támogatás fajlagos mértéke hektáronként 73 ezer forint, míg az intézkedés teljes kerete 250 millió forint.



A közleményben emlékeztetnek: az új feltételeket a 2020. július 10-én megjelent rendelet tartalmazza.



A támogatás igénylése az eddigiekhez hasonlóan, hektár alapon történik. Az egységes kérelem felületén megadott területadatok szolgálnak majd a támogatás megállapításának alapjául. Azok igényelhetik a támogatást, akik a tárgyévi egységes kérelem felületén 2020. június 9-éig legalább 0,25 hektár nagyságú KAR01 hasznosítási kódon jelentettek be területet - írták.



A támogatási kérelem augusztus 3. és augusztus 18. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. A kérelem elbírálása után a támogatást legkésőbb 2020. december 31-éig fogja a kincstár folyósítani a jogosultak részére. Kiemelik: a karácsonyfa-támogatás az idén nem csökkenti a termelők úgynevezett de minimis keretét, azaz a csekély összegű támogatási keretet.