Gazdaság

A GVH 892 milliós bírságot szabott ki az Alza.hu webáruházra

A GVH az Alza 2018. január és 2019. február között hat alkalommal meghirdetett Black Friday akciójának reklámkampányait vizsgálta. 2020.07.10 08:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 892 millió forint bírságot szabott ki az Alza.hu webáruház üzemeltetőjére és cseh anyavállalatára Black Friday akciók tisztességtelen reklámozása miatt - közölte a GVH pénteken az MTI-vel.



A GVH a megtévesztő reklámokért 862 millió forint versenyfelügyeleti bírságot rótt ki, emellett 30 millió forintnyi eljárási bírságot is kiszabott a vállalkozásra és cseh anyacégére, amiért a hatósági eljárás során a kérdéses kampányok költségadatait hiányosan, ellentmondóan adták meg.



A közlemény szerint a versenyhivatal célja a kimagasló bírsággal, hogy a Magyarországon is népszerűvé vált akciós időszakokban tapasztalt megtévesztő reklámokat visszaszorítsa az online piacokon is.



A GVH az Alza 2018. január és 2019. február között hat alkalommal meghirdetett Black Friday akciójának reklámkampányait vizsgálta. A webáruház az akciós időszakokra nagymértékű, "akár 80 százalékos" kedvezményeket ígért reklámjaiban. A 80 százalékos vagy azt meghaladó kedvezmény azonban kizárólag olyan termékekre vonatkozott, amelyek nem a reklámkampányban képszerűen bemutatott vagy ahhoz hasonló árucikkek voltak. A reklámokban leginkább elektronikai és háztartási gépek jelentek meg, míg kiemelkedő kedvezménnyel főleg néhány ruházati és játékcikk, valamint karórák és telefontokok voltak csak megvásárolhatak.



A GVH gyakorlata szerint az akciós termékek legalább 10 százalékára kell vonatkoznia a megjelenített kedvezménynek. Az Alza kedvező kínálata messze az elvárt érték alatt maradt, ami különösen aránytalan ahhoz képest, hogy a vállalkozás honlapján több mint 80 000 termék érhető el - írták a közleményben.