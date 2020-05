Koronavírus

A LOT június 14-ig nem közlekedteti nemzetközi járatait

A LOT lengyel állami légitársaság június 14-ig meghosszabbította nemzetközi járatának felfüggesztését, újból indulnak ugyanakkor június 1-től egyes belföldi járatai. 2020.05.19 11:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Twitter közösségi oldalon közzétett keddi közleményben a LOT a világjárvány jelenlegi helyzetével, valamint a több országban továbbra is fennálló határzárral indokolta döntését.



A légitársaság hétfő este bejelentette: június 1-től felújítja egyes belföldi járatait, a hónap első felében nyolc lengyelországi repülőtér között indítanak majd naponta mintegy 30 személyszállító gépet.



A repülőtereken és a gépek fedélzetén szigorított egészségügyi szabályok lesznek, a távolságtartás mellett a személyzetnek és az utasoknak is szájmaszkot kell használniuk.



A légitársaság március 10-én közölte, hogy felfüggeszti a Lengyelországból és Magyarországról induló járatainak közlekedtetését. Március 15-től a lengyelországi belföldi légiközlekedést is leállították. Aznaptól Lengyelország ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést, amelyet egyelőre június 12-ig hosszabbítottak meg. Jadwiga Emilewicz kormányfő-helyettes, fejlesztési miniszter vasárnap jelezte: a határzár feloldása június 15-e után lehetséges.



A járvány elején a LOT gépeit a külföldön rekedt lengyelek - több mint 55 ezer személy - hazaszállítására alkalmazták, az állam által támogatott különjáratok keretében. A hazatelepítési akciót követően a repülőgépekkel a járvány elleni küzdelemben szükséges védőeszközöket is szállították, elsősorban Kínából.



Jacek Sasin kormányfő-helyettes múlt héten kilátásba helyezte, hogy a járvány előtt dinamikusan fejlődő légitársaság jelentős állami támogatást kap. A LOT nem tervez elbocsátásokat, a költségoptimalizációt célzó intézkedéseket fogadta el, tárgyal a lízingtörlesztések új feltételeiről, a pilóták és az utaskísérők fizetésének csökkentéséről. Április közepén a LOT tulajdonosi jogait gyakorló PGL csoport lemondott a német Condor szabadidős légitársaság korábban tervezett beszerzéséről.